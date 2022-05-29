Мужчины массово отказываются становиться "пушечным мясом".

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей назревают массовые бунты незаконно мобилизованных в ряды российской армии граждан Украины.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"От правозащитников, работающих в ОРДЛО, стало известно, что мужчины массово отказываются становиться "пушечным мясом". В связи с этим готовятся акции протеста "призывников" и их жен против "власти" самопровозглашенных псевдогосударственных формирований", - отметила она.

Омбудсмен добавила, что уже были зафиксированы случаи перестрелки между принудительно мобилизованными местными жителями и российскими военнослужащими.

"Военная прокуратора" ОРДЛО разогнала недовольных, но это лишь обострило ситуацию. Правозащитники сообщают, что за последние две недели в рядах "армии" ОРДЛО тысячи людей сложили оружие", - написала Денисова.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Донбассе саботируют указания оккупантов и сотрудничают с украинскими разведчиками.

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