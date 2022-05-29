О пострадавших не сообщается.

На территории бывшего коксохимического завода в оккупированом Донецке произошел пожар с последующей детонацией боеприпасов.

Об этом пишут местные Telegram-каналы.

Местные жители слышали "хлопок". Авторы сообщений утверждают, что пожар на предприятии случился из-за попадания снарядов.

О пострадавших не сообщается. Также о происшествии молчат в марионеточных пророссийских "правоохранительных органах".

Война в Украине: актуальные данные

Враг сосредоточил усилия на захвате Луганской и Донецкой областей. В настоящее время продолжаются ожесточенные бои за Северодонецк: оккупанты заняли отель на окрестностях города, а ВСУ пытаются их оттуда изгнать.

Войска РФ пытаются также наступать на Славянском направлении. Вражеские военные перебрасывают под Купянск Харьковской области дополнительную технику. В некоторых населенных пунктах русские пытались развить наступление - потерпели поражение и отошли.

Россия продолжает бомбить украинские города, терроризируя гражданское население.

Вас также могут заинтересовать новости: