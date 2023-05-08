В суд направлен в суд обвинительный акт в отношении командира тактической группы 378-го отдельного батальона оперативного назначения войск Национальной гвардии РФ.

В результате огнестрельные ранения различной степени тяжести получили трое гражданских - 48-летний мужчина, 38-летняя женщина и 18-летний парень. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Следствием установлено, что в феврале 2022 года подозреваемый вместе с подчиненными оккупировали город Новая Каховка Херсонской области, они обеспечивали подавление сопротивления местного населения и склоняли к сотрудничеству граждан Украины. Также систематически незаконно задерживали, заключали в тюрьму и убивали гражданских лиц.

В прокуратуре отмечают, что в марте 2022 года, по приказу подозреваемого, военнослужащие РФ применили оружие для разгона участников мирной акции протеста в поддержку территориальной целостности Украины.

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"В безоружных людей стреляли из автоматов, швыряли светошумовые и дымовые гранаты, били резиновыми дубинками и использовали слезоточивый газ. Гражданские получили травмы различной степени тяжести, среди которых и огнестрельные ранения", - сообщает офис генпрокурора.

В суд направлен в суд обвинительный акт в отношении командира тактической группы 378-го отдельного батальона оперативного назначения войск Национальной гвардии РФ по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Как сообщает в Facebook полиция Херсонской области, в соответствии с украинским законодательством оккупанту грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет.

Заместитель начальника полиции Херсонщины Николай Вербицкий сообщил, что когда 26 февраля прошлого года военные РФ оккупировали г. Новая Каховка, то "военным комендантом" оккупированного города был назначен житель Краснодарского края – 35-летний командир одного из батальонов Росгвардии. После его назначения в Новой Каховке систематически совершались незаконные задержания, нелегальные заключения и убийства гражданских лиц.

Вербицкий отмечает, что следствие установило, что по приказу псевдо-руководителя города был насильственно прекращен мирный митинг новокаховчан, он отдал приказ подчиненным ему военнослужащим о силовом разгоне безоружных мирных жителей. "В результате огнестрельные ранения различной степени тяжести получили трое гражданских - 48-летний мужчина, 38-летняя женщина и 18-летний парень", - сказано в сообщении.

Военные преступления российских солдат - детали

Во временно оккупированном городе Энергодар Запорожской области российские захватчики угнали все автомобили предприятия "Электропивденмонтаж-10".

Суд в порядке специального судебного разбирательства признал виновным военнослужащего ВС РФ в нарушении законов и обычаев войны, соединенном с умышленным убийством.