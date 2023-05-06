Из-за россиян в Энергодане на одном из предприятий не осталось ни одной легковой машины, отметили в Генштабе.

Во временно оккупированном городе Энергодар Запорожской области российские захватчики угнали все автомобили предприятия "Электроюжмонтаж-10".

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook, которая была опубликована в субботу вечером, 6 мая. "Российские оккупанты не перестают грабить граждан Украины и предприятия на временно захваченных территориях. В Энергодаре, по состоянию на 5 мая, на территории предприятия "Электроюжмонтаж-10" не осталось ни одного легкового автомобиля. Разграблен склад, а также вывезено станочное оборудование", - говорится в сводке.

Отдельно сказано, что все чаще поступает информация о низком уровне морально-психологического состояния личного состава противника.

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В частности, в одном из подразделений российских оккупационных войск, находящемся в поселке Мулино Нижегородской области, командиры открыто называют подчиненных "пушечным мясом". Кроме того, военнослужащие жалуются на неудовлетворительное медицинское обеспечение, а также обеспеченность средствами индивидуальной защиты и экипировкой. Около 50% процентов личного состава не имеют возможности оформить платежные карты, имеют опасения, что в случае их гибели, их средства не достанутся семьям.

Ситуация в Запорожской области - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, в Энергодаре расположена Запорожская атомная станция, которая находится под оккупацией российскими войсками с начала марта 2022 года, когда враг захватил площадку станции. Россияне также захватили город-спутник ЗАЭС - Энергодар.

По данным британской разведки, оккупанты готовы вести бои на станции в случае контрнаступления ВСУ на том направлении. Отмечается, что враг оборудовал огневые позиции на крышах реакторных сооружений ЗАЭС.

Оккупанты уже чувствуют, что украинские военные близко. Поэтому "руководители" захваченной ЗАЭС массово просятся в отпуска. Из-за нехватки персонала "руководителям" среднего звена отпусков не дают.

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