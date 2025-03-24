Издание рассказало о подразделении ПВО, в котором служат преимущественно женщины.

На Киевщине мобильная группа ПВО, состоящая преимущественно из женщин, каждую ночь сбивает российские "шахеды". "Бучанских ведьм", как они себя называют, объединило желание отомстить врагам. О них рассказывает издание The Times.

Командует "Бучанскими ведьмами" 32-летняя "Калипсо" - в прошлом менеджер ресторана в родной Буче. Она рассказала, что взяла винтовку в руки, как только российские танки вошли в ее город, ведь дедушка учил ее стрелять с шести лет, говоря, что когда-то это умение пригодится.

В первые дни войны она присоединилась к небольшой группе партизан, которые прятались в лесах и пытались убивать оккупантов. Со временем создала взвод "Бучанских ведьм".

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"Я видела, что они (русские, - ред.) сделали с нашими женщинами и детьми. Боже мой! И со всеми остальными. Они убили много гражданских. Я не могла стоять в стороне и смотреть, я хотела помочь... Думаю, что каждый (россиянин, - ред.) должен умереть. Каждый из них", - подчеркнула "Калипсо".

Отмечается, что в части из 150 бойцов - 130 женщин. Большинство из них задействованы в противовоздушной обороне - уничтожают ударные беспилотники типа "Шахед", которые летят каждую ночь.

Сбивает вражеские дроны и 52-летняя военнослужащая с позывным "Валькирия" - бывшая ветеринарка. Каждый вечер она читает сыну сказку перед сном, а потом надевает бронежилет, поправляет прическу под шлемом и отправляется на бой с российскими беспилотниками, рассказывает издание.

Она вспомнила, как в первые дни вторжения бежала из Бучи вместе с тремя сыновьями. Семью остановили российские войска на блокпосту.

"Мы опустили стекло, и российский солдат просунул свою винтовку в окно и направил пистолет в голову моего ребенка", - вспомнила Валькирия.

В конце концов, говорит, хоть россияне и пропустили их, ощущение беспомощности преследовало долго:

"Те первые несколько дней мы чувствовали себя жертвами. Теперь, когда у нас в руках оружие, это дает ощущение, что ты можешь защитить себя и защитить свою семью".

Подразделение было направлено даже на некоторые опасные направления на Донбассе и в других местах.

"С 1 сентября по 1 декабря мы были в городе Покровске, и женщины тоже едут в Покровск, - рассказал командир добровольческого батальона, в состав которого входят "Бучанские ведьмы", полковник Андрей "Верес" Верлатый.

Бывшая профессор экономики "Акума" тоже служит в "Бучанских ведьмах". Она - мать двоих детей 6 и 10 лет. Говорит, когда пришли русские, выехала из Бучи в соседнее село, но вскоре все равно оказалась в центре ожесточенной битвы.

"Эта работа - мое спасение от депрессии, это мой контроль над ситуацией. Я устала бояться за своих детей, мне здесь спокойнее, я верю, что приношу какую-то пользу, хоть и небольшую", - делится женщина.

Атаки "шахедов" по Украине: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, каждую ночь Украину атакует более сотни "шахедов". В ночь на 24 марта тоже во многих регионах объявляли воздушную тревогу, украинцев предупреждают об угрозе ударных дронов-камикадзе типа "Шахед". Взрывы были слышны, в частности, в Киеве. Из-за обстрела Запорожья произошел пожар, на место выехали экстренные службы, сообщал глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Россияне начали оснащать свои ударные дроны-камикадзе типа "Шахед" 16-элементными CRPA-антеннами из Китая, чтобы лучше удавалось обходить действие украинских средств радиоэлектронной борьбы. По словам начальника управления коммуникаций Воздушных сил Юрия Игната, чем больше антенн имеет вражеский дрон, тем больше средств надо иметь украинским защитникам, чтобы подавить сигнал.

Между тем авиаэксперт Константин Криволап считает, что Украине надо менять систему защиты городов. Последняя тактика РФ в проведении воздушных атак, которая была применена для нападения на Кропивницкий, Одессу и Киев, указывает, что враг применяет значительно большее количество "шахедов" и новые тактические средства во время налетов. И мобильные огневые группы со своим имеющимся вооружением не могут справиться с такими "стаями" дронов.

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