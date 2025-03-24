Криволап отмечает, что мобильные огневые группы со своим имеющимся вооружением не могут справиться с такими "стаями" дронов.

Последняя тактика РФ в проведении воздушных атак, которая была применена для нападения на Кропивницкий, Одессу и Киев, указывает, что враг применяет значительно большее количество "шахедов" и новые тактические средства во время налетов на украинские города. Поэтому система нашей воздушной защиты требует пересмотра. Об этом заявил авиационный эксперт Константин Криволап в эфире Киев 24.

Он подчеркнул, что атаки на Киев 23 марта, а также на Кропивницкий и Одессу перед тем отличались массовостью дронов и применением новых боевых частей, похожих на термобарические, но меньшей мощности. Более того, отметил Криволап, россияне начали цеплять 2-3 кг взрывчатки на фальш-цели, и это теперь тоже средства поражения.

"Наши огневые группы не могут противостоять таким атакам, надо пересматривать подход", - сказал эксперт.

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По словам Криволапа, субботняя атака на Киев, если говорить о последствиях поражений, то "это был высокий уровень".

"Россияне начали использовать значительно большее количество "шахедов" и новые тактические средства. Надо менять нашу систему защиты таких городов. Мобильные огневые группы с тем вооружением, которое у них есть, не могут с этим справиться. Уже было давно, что 50% сбивает авиация. Надо менять средства поражения в этой авиации", - сказал Криволап.

По его мнению, следует привлекать легкомоторную авиацию для отражения таких атак, задействовать аэростаты. При этом надо провести мероприятия по распределению зон влияния между ПВО и авиацией.

По словам эксперта, существенная разница в тактике врага по шахедным атакам стала заметной именно после нападения на Кропивницкий.

"Россияне собирают над акваторией Черного моря стаю "шахедов", и вместе с фальш-целями они летят. Они подлетели к Кропивницкому на высоте, недосягаемой для наших средств мобильных огневых групп. А те вертолеты и самолеты, которые находились в этом пространстве, не успевали уничтожить такую стаю. То есть мощностей такого средства уничтожения не хватало. И с высоты где-то в 2000 метров дроны россиян просто пикировали на гражданские здания Кропивницкого", - отметил авиаэксперт.

Он говорит, потом похожая ситуация была в Одессе и Киеве. Что касается атаки на Киев, то, судя по всему, россияне применили в "шахедах" заряд смешанного типа, похожий на термобарический, считает эксперт.

"Потому что сначала делается подрыв и распространение аэрозольной смеси, а потом второй подрыв - это когда поддерживается уже эта смесь. А здесь интервал между первым и вторым взрывом почти незаметен, почти одновременно", - пояснил эксперт.

Он также разъяснил действие классической термобарической боевой части.

"При попадании в замкнутое пространство емкости с аэрозольной смесью - в квартиру, подвал - она распространяется, а затем подрывается. В это время создается вакуумная воронка. Вот когда происходит взрыв газа, то он разрывает наружу, а здесь сжигается весь кислород в помещении и создается обратная взрывная волна - не наружу, а внутрь. И стены складываются, происходят значительные разрушения", - отметил Криволап.

Последние массированные атаки "шахедов" по Украине

Как сообщал УНИАН, по информации Воздушных сил Вооруженных сил Украины в течение ночи 23 марта враг использовал для массированной атаки по Украине 147 ударных БпЛА типа "Шахед", из них было сбито 97. 25 беспилотников-имитаторов не достигли целей и были локально потеряны. Отмечалось, что этой ночью противник применил большее количество именно ударных БПЛА - не менее 122 единиц, дронов-имитаторов, соответственно, - 25.

В результате российской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Сумщина, Черниговщина, Одесская и Донецкая области.

По данным городских властей Киева, в результате атаки в городе были пожары и разрушения. Трое гражданских погибли, в том числе 5-летний ребенок. Еще не менее 10 человек пострадали, самому младшему всего 11 месяцев.

Вечером 20 марта российская оккупационная армия нанесла по Одессе массированный дроновой удар. В результате попаданий в городе начались пожары, а также появились проблемы с электроснабжением. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил, что это была самая массированная атака "шахедов" по Одессе за 3 года.

Он заявил, что оккупанты использовали новую тактику ударов: кроме выжидания и накопления в море, дроны заходили на город на высотах более 2 000 метров, затем резко пикировали. Коваленко подчеркнул, что на такой высоте сбить дрон обычным стрелковым оружием практически невозможно - мобильная огневая группа не дотягивает своим вооружением.

Ночью 20 марта Кропивницкий пережил самую массированную атаку за время войны: РФ массированно атаковала город дронами, пострадали жилые микрорайоны. Известно о 10 раненых, среди них четверо детей.

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