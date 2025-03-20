Ветслужба проводит подворный обход и проводит бесплатные прививки животных от бешенства.

В Буче Киевской области от бешенства погиб бездомный кот. В связи с этим случаем в городе введены карантинные ограничения на 60 дней. Об этом сообщил Бучанский городской совет.

Заболевание бешенством было зарегистрировано по улице Яблунская.

"Бездомный кот, который погиб от этой опасной болезни, имел контакт с тремя домашними животными. Следовательно, в городе организован подворный обход и проведение бесплатных прививок", - говорится в сообщении.

Видео дня

Также владельцы могут также вакцинировать своих животных в частных клиниках, однако должны сообщить об этом в государственную ветеринарную службу.

С целью предотвращения подобных инцидентов, жителей призывают немедленно сообщать о случаях бешенства в Государственную службу ветеринарной медицины и срочно прививать домашних животных (собак и кошек) против бешенства.

В Индии погибли полмиллиона человек из-за вымирания одной птицы - подробности

Как сообщал УНИАН, в декабре журнал Forbes опубликовал статью о том, как вымирание популяции одной птицы привело к значительному распространению опасных болезней в Индии, в том числе бешенства. Из-за этого в результате погибли полмиллиона человек. Отмечалось, что исчезновение грифов освободило экологическую нишу для диких собак и крыс, которые быстро размножились. Однако, если у грифов их сильные желудочные кислоты нейтрализуют смертоносные бактерии в гнилом мясе, собаки и крысы оказались "неэффективными" старожилами и наоборот превратились в разносчиков опасных болезней, в том числе бешенства.

В материале издания указывалось, что по меньшей мере 47 300 индийцев умерли из-за укусов бешеных собак в период с 1992 по 2006 год. Однако это еще было не самое худшее. Вторая проблема заключалась в том, что гниющие трупы животных, которые больше не поедали грифы, теперь загрязняли источники воды, распространяя такие болезни, как сибирская язва, туберкулез и бруцеллез. Исследователи подсчитали, что в период с 2000 по 2005 годы из-за этого дополнительно умирало более 100 000 человек - ежегодно. То есть только за эти пять лет и только по этой причине избыточная смертность в Индии совокупно составила около полумиллиона человек.

Вас также могут заинтересовать новости: