Эксперты призывают мировых лидеров создать одноразовый трибунал для преследования преступлений в Украине.

Гораздо легче привлечь к ответственности за военное преступление солдата, который его совершил, чем лидера, отдавшего приказ.

По словам эксперта по сбору доказательств военных преступлений в конфликтах из Human Rights Watch Хью Уильямсона, есть доказательства казней и других серьезных злоупотреблений со стороны российских войск, пишет BBC.

По его словам, установление "цепи командования" очень важно для любых будущих судебных разбирательств, включая те, когда лидер санкционировал зверства, или закрыл на это глаза.

"В нашем украинском отчете есть один интересный эпизод, где командир дает указание солдатам вывести двух мирных жителей и застрелить их. Двое солдат возражают против этого и этот приказ не выполняется. Итак, есть явные доказательства некоторых инцидентов в российской армии, но также есть элемент командования и управления войсками", - сказал Уильямсон.

Международный уголовный суд (МУС) также может привлечь к ответственности за преступление "ведение агрессивной войны". Это преступление неоправданного вторжения или конфликта, выходящего за пределы оправданных военных действий в целях самообороны.

Он возник в Нюрнберге после того, как судья, присланный Москвой, убедил союзников, что нацистские лидеры должны предстать перед судом за "преступления против мира".

Однако эксперт по международному праву из Университетского колледжа Лондона, профессор Филипп Сэндс говорит, что МУС не сможет привлечь к ответственности российских лидеров, потому что РФ не является подписантом этого суда, поскольку вышла из него в 2016 году.

Если будут доказательства, прокурор попросит судей МУС выдать ордера на арест для доставки виновных в суд в Гааге. Но есть практические ограничения его силы. Например, Россия вряд ли будет выдавать подозреваемых, поэтому арестовать их смогут, только если они поедут в другую страну.

Теоретически Совет Безопасности ООН мог бы попросить МУС расследовать эти правонарушения. Но опять же, Россия может заблокировать решение СБ ООН.

Эффективность МУС - и то, как международное право действует на практике - зависит не только от договоров, но и от политики и дипломатии.

Филипп Сэндс и многие другие эксперты утверждают, что, как и в Нюрнберге, решение снова лежит в дипломатии и международном соглашении.

Он призывает мировых лидеров создать одноразовый трибунал для преследования преступления агрессии в Украине.

Бучанская резня

2 апреля мир увидел свидетельства зверств российских военных в населенных пунктах Киевской области. На шокирующих фото из Бучи видно, что оккупанты убивали связанных людей. Украинцев хоронили в братских могилах. Некоторые трупы оставались прямо посреди улиц.

Мировые лидеры не смогли обойти вниманием зверства россиянин. Действия армии РФ осудили во всех европейских странах и организациях. В связи с этим в ЕС заявили, что готовят новые санкции против России. По данным Financial Times, новые ограничения включают в себя запрет на использование российскими судами портов ЕС, дополнительные экспортные ограничения и эмбарго на поставки энергоносителей.

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