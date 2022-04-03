Спикер и вице-спикер парламента высказались относительно преступлений оккупантов.

После разоблачения зверств, которые совершала русская армия в Буче, Гостомеле и Ирпене, каждая страна, которая будет колебаться во введении эмбарго на энергоносители из России, является "прямым спонсором геноцида Украинского народа".

Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

"Каждый баррель нефти, киловатт электроэнергии, тонна угля, которые будут закуплены в РФ, теперь пропитаны кровью тех, кого уничтожили рашисты. Та энергия, которая будет из этих носителей, - это жизненная энергия, которую отобрали у каждого невинно убитого украинца" , – подчеркнул он.

В свою очередь вице-спикер парламента Елена Кондратюк на своей странице в Facebook подчеркнула, что "фото и кадры зверств российских оккупантов из освобожденных городов и сел Киевщины невозможно забыть".

"Телами покрыта земля, братские могилы гражданских лиц - мужчин, женщин, детей, искалеченные, сожженные тела... со связанными руками... Это военные преступления, за которые отсутствует срок давности, и за которые должны нести наказание те, кто отдавал приказы, и те, кто их выполнял! Это неопровержимые факты геноцида Украинского народа!", - подчеркнула она.

Вице-спикер добавила, что Европа и весь мир должны открыть глаза на эти преступления. "РФ должна быть немедленно исключена из ООН, а также из Совета ООН по правам человека – из всех международных организаций и институций", - отметила Кондратюк.

Кроме того, депутат подчеркнула, что Украина должна иметь возможность немедленно получить от международного сообщества все необходимое вооружение, в том числе наступательное, чтобы остановить российский террор и оградить своих людей от геноцида.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 апреля, советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович предположил,что мир должен ужаснуться от того, что натворили русские фашисты во время оккупации ими Бучи, Ирпеня и Гостомеля Киевской области.

По его словам, в настоящее время освобожденные города имеют вид фрагментов постапокалиптического фильма ужасов. Среди уже найденных жертв этих военных преступлений российских варваров - изнасилованные женщины, которых пытались сжечь, убитые дети, представители местного самоуправления, пожилые люди, мужчины. У многих из убитых завязаны руки и имеются следы пыток. Большинство также убиты выстрелами в затылок.

В свою очередь советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк обнародовал фото с улиц освобожденных от оккупантов городов Киевской области и призвал европейских политиков пересмотреть "фотоархив ада" XXI века, совершенного путинской армией.

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