Бронировать важный персонал смогут все предприятия, а не только критически важные.

В Верховной Раде готовят новые правила бронирование сотрудников. Депутаты предлагают ввести дополнительную оплату к военному сбору за каждого забронированного работника. Об этом сообщает издание Forbes со ссылкой на драфт документа.

Отмечается, что депутаты экономического комитета парламента несколько недель работали над новым законопроектом, который меняет процесс бронирования сотрудников. Главное отличие от предложенной в конце 2023 года концепции Офиса президента заключается в отказе от привязки к размеру заработной платы и отчислений НДФЛ или ЕСВ.

Депутаты предлагают установить ежемесячный фиксированный платеж, после уплаты которого предприятие сможет забронировать работника, независимо от должности. Главное условие – компания должна работать "в белую" и платить налоги в бюджет.

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"Установление любых критериев (относительно заработной платы. – ред.) будет восприниматься обществом как разделение на классы. На предприятии могут самостоятельно выбирать, кого из сотрудников хотят забронировать", – заявил изданию председатель экономического комитета и соавтор законопроекта Дмитрий Наталуха.

По его словам, бронировать важный персонал смогут все предприятия, а не только те, которые Кабмин определил критически важными.

Вариант, который рассматривается сейчас – к 1,5% военного сбора добавляется фиксированная ставка в размере 20 000 грн. По разным сценариям фиксированная ставка за бронирование может принести от 18 млрд до 155 млрд грн в год. Однако это не финальная версия, документ еще дорабатывается.

Бронирование от мобилизации

Ранее УНИАН писал, что обсуждается норма об установке финансовой границы бронирования военнообязанных. Предлагается установить минимальный предел уплаты налогов в 6 тысяч гривен в месяц, что соответствует примерно 33 400 гривен оклада.

В то же время в Минкульте поставили точку в вопросе бронирования деятелей культуры. И. о. министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев прокомментировал возможность бронирования военнообязанных деятелей культуры, которые не являются работниками стратегических предприятий.

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