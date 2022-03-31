У России наблюдаются кадровые проблемы с военнослужащими.

Украинские военные уничтожили оккупантов с военной базы самопровозглашенной Республики Абхазия - оккупированной территории Грузии.

Об этом сообщается на странице Оперативно-тактической группировки "Восток" в Facebook.

"В ходе вчерашних боев украинские воины уничтожили представителей подразделений с 7-й военной базы, которая дислоцируется на территории самопровозглашенной Абхазской Республики", - говорится в сообщении.

По данным ОТГ, российские войска испытывают большие кадровые проблемы, так как мобилизация в РФ не была успешной, а сами россияне массово пишут рапорты на увольнение из рядов армии оккупанта.

Россия перебросила войска из оккупированной Грузии

Как сообщал УНИАН, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, Россия перебросила в Украину с оккупированных территорий Грузии около двух тысяч военнослужащих. В частности, подразделения 4-й (Цхинвальский район, Южная Осетия) и 7-й (Абхазия) военных баз, входящих в состав Южного военного округа.

От 4-й военной базы были командированы в Украину три батальонные тактические группы общей численностью до 1200 человек русских и осетинских военнослужащих. Из подразделений 7-й военной базы было сформировано две батальонные тактические группы - около 800 человек.

Недавно примерно три сотни военных из так называемой Южной Осетии отказались от войны с Украиной по собственному желанию и вернулись домой.

Республика Абхазия: справка УНИАН

Республика Абхазия - это самопровозглашенное государство на территории Грузии, в историческом регионе Абхазия. В советское время там находилась Абхазская Автономная Советская Социалистическая Республика, часть Грузинской ССР.

Во время войны 1992-1993 годов республика получила военную поддержку России и с тех пор является де-факто независимой от Грузии.

По грузинским законам, на территории Абхазии находится Абхазская Автономная Республика. Большинство стран мира считают ее частью Грузии.

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