Путин допустил ряд катастрофических ошибок, считает глава комитета начальников штабов Великобритании.

Британская сторона начинает видеть первые признаки того, что в Украине оккупанты возвращаются из-под Киева и отступают на российскую и белорусскую территорию.

Это сложный маневр для РФ, поскольку вооруженные силы Украины будут атаковать противника во время отступления, публикует слова председателя комитета начальников штабов Великобритании - адмирала Тони Радакина, BBC.

"Мы начинаем видеть первые признаки того, что эти силы возвращаются из-под Киева и отступают как в Россию, так и в Беларусь. Это само по себе является сложным маневром для России... Украинские Вооруженные силы будут атаковать россиян, когда те отступают", - сказал он.

По его мнению, для украинского государства ближайшие недели будут очень тяжелыми, но во многом глава РФ "уже проиграл".

"...Путин нанес себе ущерб из-за ряда катастрофических ошибок", - считает адмирал.

Напомним, войска РФ ворвались в Украину рано утром 24 февраля. Российские власти назвали войну "спецоперацией", в частности, для "денацификации" украинского государства.

Противник сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты, в частности, Киев, Харьков, Чернигов, Мариуполь, Днепр, Николаев и Херсон.

По данным ООН, по состоянию на 30 марта в Украине в результате агрессии РФ погибли 1 232 человека, а ранены - 1 935.

В конце марта Тони Радакин провел брифинг для министров, во время которого сказал, что война стала более традиционной, поскольку Украина перешла от попытки дать отпор оккупантам к содержанию и отвоеванию территории.

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