По словам эксперта, глава Кремля упрям: "если принимает решение, то не может от него отказаться".

Российский диктатор Владимир Путин проиграл войну против Украины с самого ее начала. Это понимали прежде всего военные, которые предупреждали его, что российская армия не победит, а РФ это приведет к распаду.

Об этом в эфире Апостроф TV заявил экс-сотрудник КГБ СССР и Службы внешней разведки РФ, политолог Сергей Жирнов.

"Его предупреждали. Но он упрям, если принимает решение, то не может от него отказаться", - описал характер Путина бывший разведчик. Видео дня

Жирнов подчеркнул, что Путин пытается управлять страной с 9 часовыми поясами самостоятельно. И когда он пытается решать проблемы туалета на Чукотке – для руководителя его уровня это смешно, отметил эксперт.

Однако, кто все же влияет на Путина, Жирнову трудно сказать, потому что Россия вернулась в советское время, в закрытость.

"В Советском Союзе мы хоть видели демонстрации на Красной площади дважды в год. И с того, кто стоял на Мавзолее, пытались понять, что у них там, у пауков происходит", - напомнил Жирнов.

По его словам, председатель правительства Мишустин, председатель Госдумы Володин и все, кто занимает высокие должности на Путина точно влияют меньше всего. Они наоборот, от него зависят и являются его марионетками.

"Понятие "коллективный Путин" - туда относят большинство из Совета безопасности, и он там главный. Это преимущественно те, кто был с ним в КГБ", - пояснил экс-разведчик, добавив, что персональная черта характера диктатора - символизм.

"У него много комплексов неполноценности, и такому человеку нужны привязки, охранительная символика. Это его психотип, психологический портрет. Он не боролся за власть и ничего не делал, чтобы оказаться в кресле диктатора. А когда везет такому человеку с комплексом неполноценности, он начинает верить в божественное предназначение, предсказания старцев", - резюмировал Жирнов.

Споры в высших эшелонах власти РФ

Как сообщалось, накануне лидер Чечни Рамзан Кадыров начал активно критиковать военное командование на фоне поражения РФ в Лимане. Он обвинил российское военное командование в неспособности оперативно отреагировать на обострение ситуации, а также заявил, что России необходимо захватить территории четырех областей Украины всеми доступными средствами, включая ядерное оружие малой мощности. При этом после объявления частичной мобилизации в России 21 сентября Кадыров заявил, что в Чечне мобилизация не будет проводиться, потому что за время войны в Украине Республика "перевыполнила план".

"Повар Путина", владелец ЧВК Вагнера (ЧВК Лига) Евгений Пригожин повторил критику Кадырова в адрес российского военного руководства.

Последствий для них обоих не было. Более того, Кадыров во второй раз с 24 февраля получил "повышение". В конце марта он стал генерал-лейтенантом, а на этой неделе Путин дал ему звание генерал-полковника.

Кроме того, как отмечали аналитики, ток-шоу на федеральных каналах немедленно подхватили заявления Кадырова-Пригожина, что побудило комментаторов в прямом эфире усилить критику высшего военного командования. Критиковать российскую армию на пропагандистских каналах начали впервые.

Все чаще звучат мысли о том, что Путин в конце концов постарается сделать виноватым в неудачах на войне против Украины военное командование. В частности, ISW прогнозирует, что главу Минобороны РФ Сергея Шойгу сделают козлом отпущения.

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