Украинские силы наносят удары по оккупационным силам РФ на всех рубежах обороны.

Воины 28 ОМБр нанесли удар по скоплению российских военных и техники. Как результат, был уничтожен расчет ПЗРК и бронетранспортер врага.

Видео боевой работы опубликовали на фейсбук-странице бригады.

Кроме упомянутой бронетехники и ПЗРК, украинские силы уничтожили личный состав россиян.

Сколько же их еще надо превратить в хлопок. До последнего на нашей земле – подписали видео защитники.

Ранее воины 28 ОМБр показали зрелищное уничтожение российского РСЗО "Ураган", который используется рашистами для обстрела жилых кварталов мирных украинских городов. Для управления огнем артиллерии был привлечен украинский БПЛА "Фурия".

Также Рыцари Зимнего Похода делились видео, как ББМ оккупантов подорвался на мине. Как итог, техника россиян превратилась в груду металла, а экипаж – в "удобрение".

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