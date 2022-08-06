"Глаза" украинской артиллерии ловко поймали позиции российских войск на южном направлении.

Воины из 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода отчитались об уничтожении вражеского РСЗО "Ураган", который используется рашистами для обстрела жилых кварталов мирных украинских городов.

Зрелищное уничтожение вражеской РСЗО удалось зафиксировать на видео.

Как рассказали военные, для управления огнем артиллерии был привлечен украинский БПЛА "Фурия", который и обнаружил позиции российских оккупационных войск на южном направлении.

"Фурия – это богиня мести. О ней слышали из древнеримской мифологии, и живет она в украинском небе. Ее миссия четкая: найти врага и направить на него огонь – написали наши защитники.

Отдельно в сообщении бригада поблагодарила Благотворительный Фонд Сергея Притулы, который и передал бойцам "Фурию".

Ранее бригада князя Мономаха делилась видео как они из "Стугны" поджарили российский "Урал" с оккупантами. Техника не стояла на месте, а находилась в движении, однако это не помешало оператору ПТРК попасть в цель.

Также УНИАН сообщал, что бойцы 54-й бригады приземлили редкий российский БПЛА "Орлан-30". Данное устройство является модифицированной версией основного разведывательного БПЛА российских захватчиков "Орлан-10" и прежде всего отличается большей операционной высотой.

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