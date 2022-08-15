Техника россиян превратилась в груду металла, а экипаж – в "удобрение" для украинской земли.

Воины 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода поделились ярким роликом, снятым бойцами на камеру разведывательного дрона на южном направления боевых действий.

Видео с бронированной машиной оккупантов, которая подрывается на мине, выложено на фейсбук-странице бригады.

Отмечается, что украинские воины правильно установили взрывное устройство, который поднял в воздух военную технику захватчиков и дополнил список "демилитаризованных" российских солдат.

"Не говорила российским оккупантам их мать смотреть под ноги и вот результат", – подписан ролик.

Ранее бригада Рыцарей Зимнего Похода показала зрелищное уничтожение российского "Урагана", который используется рашистами для обстрела жилых кварталов мирных украинских городов. Для управления огнем артиллерии был привлечен украинский БПЛА "Фурия".

Также бойцы 28 ОМБр показывали нового собрата – сокола "Байрактар". Военные подлечили пернатого, а он в благодарность теперь следит за безопасностью защитников.

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