Некоторых погибших даже не удалось идентифицировать.

Под Киевом, в Буче, в которой с самого начала российского вторжения в Украину зверствуют российские оккупанты, в братской могиле похоронили более шести десятков тел мирных жителей, убитых солдатами РФ.

Об этом сообщил внештатный советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко и опубликовал соответствующее видео.

"Братская могила на территории церкви": в Буче похоронили 67 мирных граждан, погибших от рук российских оккупантов. Некоторых даже не удалось идентифицировать", - сообщил Геращенко.

На опубликованных кадрах виден длинный ров, в который складывают тела погибших. Мужчины, которые хоронят мирных жителей, отмечают, что это происходило еще 10 марта.

"Тела хороним. Другого варианта у нас нет", - говорит один из фигурантов ролика.

Напомним, полиция Киевской области задержала группу мародеров, которые прятались среди эвакуированных жителей Бучи. Правоохранители выяснили, что задержанные граждане силой забрали у владельца машину и скрылись на ней из Бучи.

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