Среди обломков "Охотника" была обнаружена планирующая авиабомба.

Раритетный С-70 "Охотник" - первый стелс-беспилотник российских ВВС - был сбит, скорее всего, сопровождающим его российским истребителем после того, как беспилотник вышел из строя вблизи города Часов Яр на востоке Украины, пишет аналитик Forbes Дэвид Акс.

При этом среди обломков беспилотника были найдены компоненты высокоточной планерной бомбы Д-30СН. Это наводит на мысль, что "Охотник" выполнял бомбовый полет, когда был сбит, пишет аналитик.

Российские тг-каналы заявляют, что над территорией Украины летает большое количество С-70, а также ударных БПЛА "Иноходец". И если регулярные полеты "Иноходца" подтверждаются, поскольку украинцы сбили по меньшей мере семь таких беспилотников, то "Охотники" скорее всего вносят более чем символический вклад в военные действия, пишет Акс:

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"Учитывая, как медленно компания "Сухой" разрабатывает новые конструкции боевых самолетов, возможно, что на вооружении России было всего два "Охотника" до того, как один из беспилотников упал на землю в субботу. Более оптимистично для россиян то, что их было три: два прототипа плюс первый образец из начальной серийной партии".

В любом случае, очевидно, что российские ВВС намерены использовать новый беспилотник в качестве глиссадного бомбардировщика, нанося удары крылатыми бомбами по украинским войскам и гражданскому населению, отмечает аналитик.

"Добавление С-70 к планерно-бомбовой кампании дало бы полкам Су-34 передышку и сохранило бы жизни труднозаменимых экипажей. Но это легче сказать, чем сделать, как показал субботний инцидент. ВВС США, лидер в области искусственного интеллекта для боевых беспилотников, все еще находятся на расстоянии нескольких лет от развертывания полностью беспилотного самолета с искусственным интеллектом. Российские ВВС отстают от них на годы", - пишет Акс.

Так что "Охотник" почти наверняка полагается на радиосвязь со своими операторами, находящимися на земле, и эта спутниковая связь уязвима для радиопомех.

Сбитие БПЛА "Охотник" - что известно

Днем 5 октября украинские военные сбили в Донецкой области вражескую цель. Сначала сообщалось, что "приземлили" российский самолет Су-25, впоследствии заявляли, что речь об истребителе Су-34.

Однако позже руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что сбить могли и новый российский беспилотник С-70 "Охотник".

При этом, как считает генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж, "Охотник" попал в зону действия украинских РЭБов и потерял управление. Поэтому для того Украина не могла получить весь образец, российские системы ПВО пытались его сбить.

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