Вчера над Константиновкой произошло едва ли не самое загадочное событие за все время войны.

Российский ударный дрон "Охотник", который разбился накануне возле Константиновки, вероятно, уничтожили сами россияне, чтобы не допустить его попадания в руки ВСУ в неповрежденном виде. Такое мнение высказал генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж в комментарии 24 Каналу.

На текущий момент существует несколько версий случившегося. Со стороны украинских официальных лиц звучали заявления о сбивании российского самолета нашей ПВО. В частности об этом говорил начальник Константиновской МВА Сергей Горбунов. Показательно, что официальные представители ВСУ событие не комментировали.

Зато россияне говорят, что это был тяжелый дрон "Охотник", который потерял управление, и поэтому был сбит самими же россиянами. Маломуж склоняется именно ко второй версии.

"Мы говорим о большом летательном беспилотнике. Он попал в зону действия наших РЭБов и некоторых зенитно-ракетных систем. Он потерял управление, поэтому для того, чтобы не могли его посадить у себя и не получили весь образец, российские системы ПВО пытались его сбить", - рассказал Николай Маломуж.

Если это действительно был именно беспилотник "Охотник", известно о нем все равно очень мало. В общем лишь то, что это достаточно большой аппарат, способный выполнять миссии полноценного самолета. Также он создавался как дрон-"невидимка".

"Это многоцелевой аппарат, огромный беспилотник, но мы его обнаружили. Я прямо скажу, что система "Стелс" недостаточно защищена. Я глубоко знаком с ситуацией и знаю, что мы обладаем такими системы, которые обнаруживают в частности модели, защищаемые "Стелсом". Россияне пытались сделать несколько единиц этих БпЛА и привлечь их. Но у них получился полный провал", - подчеркнул Маломуж.

По мнению генерала, именно неудача с системой "стелс" и стала причиной потери россиянами этого беспилотника.

"Не сработала система "невидимки" Stealth, не сработала система маневрирования и защиты, но сработали мы. (...) Его сопровождал истребитель для защиты от сбивания, но и также для контроля момента, когда БпЛА потеряет управление или будет сбит, чтобы самому нанести удар. Поэтому с одной стороны работали мы, а с другой - были удары от России по своему же летательному аппарату, чтобы мы не смогли его исследовать", - добавил Маломуж.

Инцидент над Константиновкой

Как писал УНИАН, днем в субботу, 5 октября, над городом Константиновка был сбит летательный аппарат. На видео, появившихся в сети, было четко, как один самолет сбивает другой самолет (или большой беспилотник) ракетой "воздух-воздух". Начальник Константиновской МВА Сергей Горбунов сообщил, что это Силы обороны Украины сбили российский самолет.

В сети сначала сообщалось, что сбили российский штурмовик Су-25. Затем руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что сбит был Су-34. Позже он добавил, что есть альтернативная версия, что был сбит тяжелый ударный БПЛА "Охотник".

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