Российский ударный дрон "Охотник", который разбился накануне возле Константиновки, вероятно, уничтожили сами россияне, чтобы не допустить его попадания в руки ВСУ в неповрежденном виде. Такое мнение высказал генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж в комментарии 24 Каналу.
На текущий момент существует несколько версий случившегося. Со стороны украинских официальных лиц звучали заявления о сбивании российского самолета нашей ПВО. В частности об этом говорил начальник Константиновской МВА Сергей Горбунов. Показательно, что официальные представители ВСУ событие не комментировали.
Зато россияне говорят, что это был тяжелый дрон "Охотник", который потерял управление, и поэтому был сбит самими же россиянами. Маломуж склоняется именно ко второй версии.
"Мы говорим о большом летательном беспилотнике. Он попал в зону действия наших РЭБов и некоторых зенитно-ракетных систем. Он потерял управление, поэтому для того, чтобы не могли его посадить у себя и не получили весь образец, российские системы ПВО пытались его сбить", - рассказал Николай Маломуж.
Если это действительно был именно беспилотник "Охотник", известно о нем все равно очень мало. В общем лишь то, что это достаточно большой аппарат, способный выполнять миссии полноценного самолета. Также он создавался как дрон-"невидимка".
"Это многоцелевой аппарат, огромный беспилотник, но мы его обнаружили. Я прямо скажу, что система "Стелс" недостаточно защищена. Я глубоко знаком с ситуацией и знаю, что мы обладаем такими системы, которые обнаруживают в частности модели, защищаемые "Стелсом". Россияне пытались сделать несколько единиц этих БпЛА и привлечь их. Но у них получился полный провал", - подчеркнул Маломуж.
По мнению генерала, именно неудача с системой "стелс" и стала причиной потери россиянами этого беспилотника.
"Не сработала система "невидимки" Stealth, не сработала система маневрирования и защиты, но сработали мы. (...) Его сопровождал истребитель для защиты от сбивания, но и также для контроля момента, когда БпЛА потеряет управление или будет сбит, чтобы самому нанести удар. Поэтому с одной стороны работали мы, а с другой - были удары от России по своему же летательному аппарату, чтобы мы не смогли его исследовать", - добавил Маломуж.
Инцидент над Константиновкой
Как писал УНИАН, днем в субботу, 5 октября, над городом Константиновка был сбит летательный аппарат. На видео, появившихся в сети, было четко, как один самолет сбивает другой самолет (или большой беспилотник) ракетой "воздух-воздух". Начальник Константиновской МВА Сергей Горбунов сообщил, что это Силы обороны Украины сбили российский самолет.
В сети сначала сообщалось, что сбили российский штурмовик Су-25. Затем руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что сбит был Су-34. Позже он добавил, что есть альтернативная версия, что был сбит тяжелый ударный БПЛА "Охотник".