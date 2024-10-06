В частности, российский БПЛА мог начать терять контроль и лететь вглубь территории Украины.

5 октября украинские военные сбили в районе Константиновки Донецкой области вражескую воздушную цель – предположительно, новый российский дрон "Охотник". Военный эксперт Александр Мусиенко предположил, почему этот БПЛА мог находиться в 20 км от фронта.

Как он отметил в эфире "24 канала", существуют разные версии. В частности, оккупанты могли проверять, как этот беспилотник преодолевает украинскую ПВО, далеко ли может зайти и тому подобное. К тому же, еще предстоит установить, был ли этот дрон оснащен вооружением.

"Он летел не очень низко, в отличие от штурмовиков Су-25. Они всегда летят низко, потому что заметны на радарах. Если ты залетаешь за линию боевого соприкосновения на 15 – 20 километров, то это полет в зоне риска, в зоне работы ПВО", – подчеркнул эксперт.

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Еще одна версия, по словам Мусиенко, заключается в том, что российский БПЛА мог начать терять контроль и лететь вглубь территории Украины.

"Именно поэтому, мог быть сбит российским самолетом, хотя я не понимаю, почему исключили вариант, что это мог быть самолет наших Воздушных сил. Ведь мы говорим о подконтрольной Украине территории", - констатировал он.

Сбитие дрона "Охотник"

Днем 5 октября украинские военные сбили в Донецкой области вражескую цель. Сначала сообщалось, что "приземлили" российский самолет Су-25, впоследствии заявляли, что речь об истребителе Су-34.

Однако позже руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что сбить могли и новый российский беспилотник С-70 "Охотник".

Как отметил военный эксперт Иван Киричевский, это довольно большой БПЛА, ведь размах его крыльев составляет 19 м, а длина фюзеляжа – 14. Теоретически, этот дрон может быть своеобразной заменой российским самолетам Су-34, считает он.

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