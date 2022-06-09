Отмечается, что ни окопы, ни маскировка не помогут захватчикам.

На юге российских захватчиков стало чуть меньше. Украинские артиллеристы из 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода показали, как мастерски "поджарили" скрытые позиции врага.

Видео обнародовали в телеграм-канале СтратКом ЗСУ.

Отмечается, что ни окопы, ни маскировка не помогут российским захватчикам.

Справка. 24-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода – военное формирование механизированных войск Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Находится в составе оперативного командования "ОК Пивдень".

Что известно о потерях врага на войне

За 106 дней полномасштабной войны ВСУ "откобзонили" около 31 тыс. 700 российских вояк. Только за последние сутки было утилизировано ~200 оккупантов. Кроме того, наши воины уничтожили огромное количество вражеской техники: танков, самолетов, средств ПВО, крылатых ракет и тому подобное.

В Генштабе сообщают, что ВСУ почти полностью разбили одну из мотострелковых бригад врага. Из 1800 военных бригады 800 ликвидированы, еще 400 – ранены.

Ранее УНИАН делился мощным видео, на котором украинские защитники метким ударом из "Стугны-П" уничтожили толпу оккупантов. На кадрах видно, как врагов буквально разорвало на части.

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