На юге российских захватчиков стало чуть меньше. Украинские артиллеристы из 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода показали, как мастерски "поджарили" скрытые позиции врага.
Видео обнародовали в телеграм-канале СтратКом ЗСУ.
Отмечается, что ни окопы, ни маскировка не помогут российским захватчикам.
Справка. 24-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода – военное формирование механизированных войск Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Находится в составе оперативного командования "ОК Пивдень".
Что известно о потерях врага на войне
За 106 дней полномасштабной войны ВСУ "откобзонили" около 31 тыс. 700 российских вояк. Только за последние сутки было утилизировано ~200 оккупантов. Кроме того, наши воины уничтожили огромное количество вражеской техники: танков, самолетов, средств ПВО, крылатых ракет и тому подобное.
В Генштабе сообщают, что ВСУ почти полностью разбили одну из мотострелковых бригад врага. Из 1800 военных бригады 800 ликвидированы, еще 400 – ранены.
Ранее УНИАН делился мощным видео, на котором украинские защитники метким ударом из "Стугны-П" уничтожили толпу оккупантов. На кадрах видно, как врагов буквально разорвало на части.
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