Мариуполь с 2014 года развивался и стал европейским городом, когда за это время в оккупированном Донецке ничего не изменилось.

Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко считает, что российские власти решили уничтожить Мариуполь, потому что город не покорился в 2014 году "русскому миру", а продолжал развиваться и стал европейским.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Бойченко сказал во время онлайн-брифинга во львовском медиацентре "Украина".

"Я чувствую следующее, что это "реванш" за непокоренность города в 2014-15 годах, когда предлагали нам так называемый "русский мир", как они так говорят "русский мир", который не состоялся. Город не покорился. Потом за это время 8 лет город развивался. Мы построили новые дороги. Мы приобрели новый современный транспорт. Мы потом построили инфраструктуру, больницы, школьную инфраструктуру, садики. Город стал европейским городом будущего, городом мечты", - подчеркнул Бойченко.

"А за это время в Донецке ни одного изменения не произошло. Поэтому это - зависть. Они уничтожили город, чтобы никто это не увидел, как он переродился и стал европейским городом будущего", - добавил мэр.

Напомним, в Мариуполе российский танк обстрелял благотворительную организацию, погибли женщины и их близкие.

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