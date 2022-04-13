По его словам, представители ОПЗЖ корректировали вражеский огонь оккупантов, которым системно уничтожалась вся критическая инфраструктура города.

Городской председатель Мариуполя Вадим Бойченко отмечает, что ситуация в Мариуполе – сложная, но город остается украинским.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Бойченко сказал во время онлайн-брифинга во львовском медиацентре "Украина".

"Ситуация была, есть и остается сложной. Но ключевое, что город остается украинским. Наши герои-защитники сегодня борются, держатся мужественно, защищают не только наш Мариуполь, а защищают наше будущее, защищают наше государство Украину, чтобы мы все понимали", - сказал он.

"К сожалению, это очень трудно. Почему? Потому что вражеские силы в несколько раз превышают сегодня тех ребят, которые защищают сегодня наши границы. Очень трудно держаться... Но они держатся и ключевое, что город остается украинским", - добавил Бойченко.

Мэр отметил, что ситуация также сложная с точки зрения гуманитарной проблемы, которую создали оккупанты из РФ вместе с коллаборантами из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" в городском совете Мариуполя.

По его словам, представители ОПЗЖ корректировали вражеский огонь оккупантов, которым системно уничтожалась вся критическая инфраструктура города.

"Мы остались без электроснабжения, без воды, без связи", - сказал Бойченко.

Мэр добавил, что эвакуация местных жителей начиналась с первых дней войны, но российские оккупанты не имели цели выпускать ни одного мариупольца из города.

"Они корректировали огонь по нашим локациям, где мы планировали эту эвакуацию", - сказал Бойченко.

Вас также могут заинтересовать новости: