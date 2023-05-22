В частности, как отметил высокий представитель ЕС, невозможно обеспечить права украинского народа, если ставить на один уровень Украину как жертву и Россию как страну, которая инициировала и начала разрушительную войну против Украины.

Нельзя ставить равенство между жертвой и агрессором, если вы желаете справедливого и честного мира для Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-президент Европейской Комиссии, Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней и безопасности политики Жозеп Боррель сказал на брифинге после заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел в Брюсселе.

Высокий представитель ЕС сказал, что сегодня обсуждалась ситуация на поле боя в Украине и пути прекращения войны.

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"Все хотят, чтобы война прекратилась. Единственный, кто кажется заинтересованным продолжать войну - это Путин. Никто не желает мира больше, чем Украина", - сказал Боррель.

В связи с этим, он отметил, что Евросоюз поддерживает инициативу президента Украины Владимира Зеленского, направленную на установление справедливого мира.

"Никто, кто действительно заинтересован в мире, не может ставить жертву и агрессора на один уровень. Я должен доносить это сообщение всем лидерам во всем мире, которые действительно очень заинтересованы в мире, но они продолжают ставить на один уровень жертву и агрессора. Это ведет к миру, который не будет справедливым и честным и не будет обеспечивать права украинского народа", - отметил Боррель.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, Дания хочет организовать саммит, посвященный проблеме установление мира между Украиной и Россией. На него планируют пригласить Индию, Китай и Бразилию. Такую инициативу озвучил министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен.

Как известно, Индия, Китай и Бразилия не осудили Россию за развязывание полномасштабной войны против Украины.

Президент Бразилии Лула да Силва, который ранее заявил, что в развязывании войны виноваты обе стороны - и Киев, и Москва - и призвал создать международную коалицию по принуждению сторон конфликта к переговорам, теперь жалуется, что с ним самим не хотят разговаривать ни Киев, ни Вашингтон.

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