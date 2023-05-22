Датское правительство озвучило странную инициативу.

Дания хочет организовать саммит, посвященный проблеме установления мира между Украиной и Россией. На него планируют пригласить Индию, Китай и Бразилию. Такую инициативу озвучил министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен, пишет Reuters.

По его словам, такой саммит можно было бы провести в июле, но сперва придется "приложить некоторые усилия для создания глобального обязательства по организации такой встречи". Важным условием проведения встречи Расмуссен назвал участие в саммите стран, не входящих в число союзников Украины.

"Необходимо вызвать интерес и участие таких стран, как Индия, Бразилия и Китай. Если Украина сочтет, что пришло время провести такую ​​встречу, это будет замечательно. И тогда Дания, очевидно, хотела бы провести встречу", — заявил дипломат.

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При этом Расмуссен выразил сомнение, что Россия согласится принять участие в таком саммите.

Перспективы мирного урегулирования в Украине

В минувшее воскресенье президент Владимир Зеленский на саммите G7 заявил, что российско-украинскую войну невозможно закончить дипломатическими методами. Единственный вариант ее окончания – это полный уход российской армии с территории Украины.

Президент Бразилии Лула да Силва, ранее заявивший, что в развязывании войны виноваты обе стороны – и Киев, и Москва – и призывавший создать международную коалицию по принуждению сторон конфликта к переговорам, теперь жалуется, что с ним самим не хотят разговаривать ни Киев, ни Вашингтон.

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