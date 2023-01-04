Война была неизбежной, уверен эксперт.

Развязанная Россией война против Украины была неизбежной. Дальнобойные ракеты на вооружении ВСУ ничего не изменили бы, президент РФ Владимир Путин все равно отдал бы приказ наступать, так как он хочет уничтожить Украину.

Уверенность в этом высказал военный эксперт Олег Жданов, отметив, что рано или поздно война бы началась, просто если бы у Украины были дальнобойные ракеты, кремлевский диктатор готовился бы к боевым действиям "немного по-другому".

"Это наше глубокое историческое противостояние. Россия всегда хотела нас уничтожить. У них нет ничего своего: ни истории, ни идеологии. Они все пытаются перетянуть одеяло с нас. А для этого нас нужно уничтожить и забрать нашу историю. Забрать историю Киевской Руси, сказать, что это была Русь, как они пытаются это назвать… Война была неизбежной. Рано или поздно она бы состоялась", - отметил он.

По мнению Жданова, сейчас у Украины есть шанс примкнуть к Европе и отгородиться от России, не дав Путину стать "на вершине политического Олимпа выше всех".

Война в Украине - последние новости

Напомним, представитель украинской разведки Вадим Скибицкий сообщил, что российские войска ждут новую партию дронов-камикадзе Shahed от Ирана.

Тем временем, общие боевые потери России в Украине с 24 февраля уже предварительно составляют почти 109 тысяч личного состава.

4 января ВСУ ударили по оккупационной комендатуре в Васильевке Запорожской области.