Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной, а в течение суток произошло 56 боевых столкновений. Об этом говорится в свежей сводке Генштаба о войне с РФ.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 7 атак оккупантов возле Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. также противник нанес авиационные удары вблизи Кучеровки, Чернещиной Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов, спорного Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Серебрянка, спорное, Раздолевка Донецкой области.

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На Бахмутском направлении Силами обороны отбили 10 атак противника вблизи Богдановки, Клещиевки, Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Григоровка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 4 атаки врага в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 14 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области. Здесь враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Бердичи, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Обстрелял из артиллерии и минометов такие населенные пункты Донецкой области, как Георгиевка, победа, Новомихайловка, Константиновка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах Старомайорского и Великой Новоселки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение недалеко от Работиного Запорожской области. Здесь силы обороны отразили 3 атаки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Полтавка, Красное, волшебное, Малая Токмачка, Работино, Пятихатки Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Новокаиры и Херсон.

"Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 18 безуспешных штурмовых действий, но украинские воины и в дальнейшем удерживают занятые позиции и наносят противнику значительные потери", - сказано в сводке.

Война в Украине - ситуация на фронте

Российские оккупанты предприняли попытку закрепиться в окрестностях поселка Степного вблизи Авдеевки. Об этом рассказал начальник службы связей с общественностью 47 ОМБР "Магура" Дмитрий Лазуткин.

"Оккупанты пытались закрепиться на окраинах поселка Степного при поддержке минометов. Наши военнослужащие их обнаружили и отработали по ним и не дали этого сделать", - отметил он.

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