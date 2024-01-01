Военные говорят, что без дронов отбивать нашествие орды было бы гораздо труднее.

Российские оккупанты предприняли попытку закрепиться на окраинах поселка Степовое вблизи Авдеевки. Об этом рассказал начальник службы связей с общественностью 47 ОМБР "Магура" Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона.

"Оккупанты пытались закрепиться на окраинах поселка Степовое при поддержке минометов. Наши военнослужащие их обнаружили и отработали по ним и не дали этого сделать", - отметил он.

По словам Лазуткина, вчера и сегодня активно работала вражеская артиллерия, а также Оккупанты сбрасывали КАБы на Авдеевку. При этом спикер добавил, что вчера был целый ряд ракетных ударов по населенным пунктам, которые находятся вблизи линии боевого столкновения.

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"То есть о спокойствии и тишине точно говорить не приходится. Ситуация продолжает оставаться сложной. Интенсивность огня не спадала", - сказал Лазуткин.

Представитель "Магуры" отметил, что без дронов было бы крайне трудно проводить оборонительные действия, потому что это по сути глаза наших защитников. Он отметил, что вражеский РЭБ довольно мощный и порой даже глушит собственные же дроны - такие случаи нередки.

Лазуткин рассказал, что на Авдеевском направлении разведывательный дрон живет достаточно мало времени. По его словам, 100 дронов хватает на 7-10 дней в зависимости от интенсивности боев. "Если оккупанты будут идти такими колоннами как шли в середине октября, то их хватит еще на меньший срок", – добавил он.

Ситуация на Авдеевском направлении

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 января, боец "Легиона Свободы" Максим Морозов отметил, что на Авдеевском направлении происходит обострение ситуации.

Морозов рассказал, что враг хочет обойти Авдеевку с севера и юга. По его словам, если на юге сейчас ситуация достаточно тяжелая, но не критическая, то на северном направлении, там где Степное, враг предпринимает попытки окружить Северную "клешню", так называемую, в два этапа: первое - через Степное перерезать логистические направления в Авдеевку, а второе - увеличение этой "клешни" через пгт Очеретяное.

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