В борьбе за ДАП погибли более 2 сотен бойцов.

Сегодня, 21 января, украинцы вспоминают трагические события в Донецком аэропорту. Ровно шесть лет назад, 21 января 2015 года, стало окончательно понятно, что армия потеряла последнее украинское место на карте уже тогда оккупированного Донецка.

Читайте такжеВ Украине сегодня чтят память защитников Донецкого аэропорта (видео)Как сообщает ТСН, побратимы и родные киборгов, которые до последнего защищали ДАП, собрались сейчас возле Михайловского собора в столице.

"В борьбе за ДАП погибли более 2 сотен бойцов. Больше всего полегло 20 января, когда боевики взорвали бетонные перекрытия нового терминала. Уже 21-го в плен попали последние киборги - это были в основном бойцы 90-го батальона", – говорится в сюжете.

И именно их родные и близкие пришли сегодня в Михайловский собор на панихиду.

Бои за Донецкий аэропорт

Бои за Донецкий аэропорт продолжались с сентября 2014 года до 22 января 2015 года и стали одними из самых ожесточенных в войне на востоке Украины.

20 января 2015 года пророссийские силы взорвали новый терминал, бетонные перекрытия и потолок во многих секциях обвалился, пряча под собой украинских защитников.

22 января 2015 года уцелевшие защитники вышли из терминала, однако много раненых и контуженных украинских бойцов попала в плен.

Оборона терминалов аэропорта длилась 242 дня.

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Автор: УНИАН