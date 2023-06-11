Продвижение ВСУ - не мгновенный "прорыв", а щепетильная работа, отметил Череватый.

Вооруженные силы Украины продолжают продвигаться на Бахмутском направлении, там ведутся позиционные бои, рассказал спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый, передает 24 канал.

По его словам, по сравнению с россиянами украинская армия не придумывает себе "легенды".

"Наше продвижение - это не какой-то мгновенный "прорыв", как это было в Харьковской области. Это сейчас щепетильная работа. Там, где мы можем это делать, - заявил Череватый. - Делаем, просчитывая максимально все последствия. Поэтому нам и удавалось за предыдущие две недели продвигаться от нескольких сотен метров до 1,5 - 2 километров в рамках оборонной операции, контратакуя нашего врага".

Спикер добавил, что ВСУ постоянно превосходят российские войска, применяя элементы, которые в НАТО называют smart defence - разумной обороны:

"Чтобы каждый элемент того, что у нас есть - оружия, оснащения или обученных людей, чтобы он максимально давал эффект на поле боя".

ВСУ освободили Благодатное - что сообщалось

Напомним, 68 отдельная егерская бригада им.Олексы Довбуша сообщила, что населенный пункт Благодатное Донецкой области освобожден.

"Захватчики сопротивлялись до последнего, но не выдержали натиска безудержных росомах!" - говорится в сообщении.

В ходе операции удалось взять в плен российских военных. Информация, полученная от них, поможет в дальнейшей деоккупации украинской земли, уверены в ВСУ.