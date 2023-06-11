Вооруженные силы Украины продолжают продвигаться на Бахмутском направлении, там ведутся позиционные бои, рассказал спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый, передает 24 канал.
По его словам, по сравнению с россиянами украинская армия не придумывает себе "легенды".
"Наше продвижение - это не какой-то мгновенный "прорыв", как это было в Харьковской области. Это сейчас щепетильная работа. Там, где мы можем это делать, - заявил Череватый. - Делаем, просчитывая максимально все последствия. Поэтому нам и удавалось за предыдущие две недели продвигаться от нескольких сотен метров до 1,5 - 2 километров в рамках оборонной операции, контратакуя нашего врага".
Спикер добавил, что ВСУ постоянно превосходят российские войска, применяя элементы, которые в НАТО называют smart defence - разумной обороны:
"Чтобы каждый элемент того, что у нас есть - оружия, оснащения или обученных людей, чтобы он максимально давал эффект на поле боя".
ВСУ освободили Благодатное - что сообщалось
Напомним, 68 отдельная егерская бригада им.Олексы Довбуша сообщила, что населенный пункт Благодатное Донецкой области освобожден.
"Захватчики сопротивлялись до последнего, но не выдержали натиска безудержных росомах!" - говорится в сообщении.
В ходе операции удалось взять в плен российских военных. Информация, полученная от них, поможет в дальнейшей деоккупации украинской земли, уверены в ВСУ.