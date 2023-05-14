Жорин рассказал о больших потерях наемников ЧВК "Вагнер" в районе Бахмута.

Бывший командир полка "Азов", майор ВСУ Максим Жорин заявил, что наступательный потенциал российских оккупационных войск на Бахмутском направлении существенно снизился. Однако так называемого "снарядного" голода ни у наемников ЧВК "Вагнер", ни у регулярной армии РФ нет.

В эфире телеканала FREEДОМ он отметил, что там круглосуточно работает российская артиллерия противника разных калибров.

"Заметно, что у "вагнеровцев" отмечается снижение наступательного потенциала – ежедневно погибает огромное количество их людей. Но при этом не нужно забывать, что для них это ничего не значит: люди для РФ настолько неценный и ненужный ресурс, за который они переживают гораздо меньше, чем за боекомплект, оружие или что-либо другое", – подчеркнул Жорин.

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По его словам, в некоторые дни потери бойцов ЧВК "Вагнера" могут достигать сотен человек.

"Наиболее важно сейчас то, насколько мы сможем переломить и передавить эту ситуацию", – добавил Жорин.

Бои за Бахмут: актуальные новости

На Бахмутском направлении ликвидировали двух высокопоставленных командиров российских оккупантов. Их гибель официально признало Министерство обороны РФ. Речь идет о командире 4-й мотострелковой бригады полковнике Вячеславе Макарове. Также ликвидирован заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко.

Кроме того, украинские защитники уже несколько дней достигают значительных успехов в боях за город-крепость. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что наши военные захватили более десятка вражеских позиций на окрестностях Бахмута.

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