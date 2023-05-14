Старшие офицеры почему-то оказались на передовой и лично руководили солдатами.

Министерство обороны РФ признало гибель на Бахмутском фронте двух высокопоставленных офицеров. Утверждается, что они лично руководили боем. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Так, россияне признали гибель командира 4-й мотострелковой бригады полковника Вячеслава Макарова. Как заявляется, он лично руководил боем, находясь на передовой.

"ВС РФ отразили атаки батальонной тактической группы ВСУ южнее населенного пункта Красное в ДНР. Две атаки противника были отражены. В ходе отражения третьей атаки командир бригады был тяжело ранен и погиб во время эвакуации с поля боя", – утверждают оккупанты.

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При этом российское Минобороны, конечно же, заявило об астрономических потерях ВСУ в людях и технике в ходе этого боя.

Вторым погибшим офицером оказался заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко. Он тоже почему то "руководил действиями личного состава" на передовой, но уже, как утверждается, на другом участке.

"В ходе боя по отражению одной из атак полковник Евгений Бровко героически погиб, получив множественные осколочные ранения", – заявили в Минобороны РФ.

При эттом утверждается, что оккупантам удалось отразить все атаки неких "националистов" севернее и южнее Бахмута, якобы не допустив ни одного прорыва.

Удар по командному пункту оккупантов Клещеевке

Накануне офицер ВСУ Анатолий Штефан сообщил об удачном попадании по российскому штабу в оккупированном селе Клещеевка, что к югу от Бахмута. По его словам, одним ударом удалось "демобилизовать" сразу трех высоких армейских чинов.

В частности были упомянуты командир 4 ОМСбр полковник "М", гибель которого сегодня подтвердили в Минобороны РФ, а также начальник штаба всё той же 4 ОМСбр полковник "М" и замкомандующего 2АК по МТО полковник "Т". Также сообщалось о ранении еще одного старшего офицера и гибели 20 оккупантов званием пониже.

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