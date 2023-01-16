Каждую секунду из-за угла может примчаться новая машина с ранеными украинскими военными. Последние три дня были весьма напряженными для медицинской команды.

Медик ВСУ рассказал о примерном количестве раненых украинских военных в боях под Бахмутом и Соледаром. Он заявил, что последние три дня были "напряженными" на этом участке фронта.

Каждую секунду из-за угла может примчаться новая машина с ранеными, так что тут все находятся в готовности, хотя это утро обошлось без потерь, рассказал медик в комментарии ТСН.

"Они привозят их оттуда, из Бахумата, из Соледара", - отметил он.

Врач заявил, что последние три дня были достаточно активными для медицинской бригады. До этого четыре дня было относительное затишье.

"У меня три (дня – ред. УНИАН) было живенько, перед этим дня четыре было спокойно, а раньше было тоже живенько", - сказал медик.

При этом на уточняющий вопрос журналиста о том, сколько раненных включают в себя такие "живенькие" дни, он ответил, что это "больше сотни". В основном, речь идет о легких травмах – контузиях.

О сражениях с РФ под Бахмутом и Соледаром

Бойцы ВСУ рассказали о неизменной тактике россиян, которые продолжают жертвовать своими людьми в попытке взять бахмутский участок фронта под свой контроль. Они пытаются одержать преимущество, штурмуя фронт "волнами": когда одна волна падает от удара ВСУ, сразу же наступает следующая - россияне просто оставляют "своих" замерзать прямо на поле боя.

При этом российская сторона уже несколько раз пыталась объявить о взятии Соледара. Однако Минобороны Украины констатирует, что бои за город все еще продолжаются.

На фоне таких новостей главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пожаловался, что у его наемников постоянно "пытаются украсть победу" возле Соледара.

В СМИ говорят, что на фоне провала со штурмом Соледара у Пригожина не получилось заменить главу Генштаба РФ Валерия Герасимова на своего человека, ведь его влияние значительно снизилось.

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