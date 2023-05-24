Ситуация за пределами города также переходит в новую фазу.

Российские оккупанты до сих пор не захватили небольшой участок в юго-западном секторе Бахмута в районе "Самолета". Но рашисты, видимо, не стремятся решать вопрос "закрытия юго-западных ворот", а сосредотачиваются на предстоящих боях по другим направлениям, считает военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Вместе с тем украинские военные, благодаря в том числе возвращению под свой контроль господствующих высот, эффективно отвечают на эти обстрелы. "По сути, Бахмут сейчас перешёл в фазу не городских боёв, а артиллерийских дуэлей", - отметил Коваленко.

По его словам, ситуация за пределами города также переходит в новую фазу. Например, подразделения ВСУ уже вышли в определённое сближение с Берховкой и Клещеевкой.

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"Таким образом, оккупанты, захватив большую часть Бахмута, не получили какого-либо тактического, не говоря уже о стратегическом, преимущества. Более того, процессы, происходящие по флангам, оккупанты остановить не могут", - добавил эксперт.

Коваленко также уточнил о последствиях для РФ переброски своих войск с других направлений: "Такие переброски приведут к ослаблению оккупантов на этих локациях с, опять-таки, вполне предсказуемой цепочкой событий. Таким образом, загнав себя в Бахмут, россияне начинают терпеть и попутно ослаблять другие участки, чтобы терпеть им было не так одиноко".

Бои за Бахмут - главное на вечер 24 мая

На Бахмутском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Хромового. Нанес авиаудары в районах Бахмута, Ивановского, Белой Горы, Озаряновки и Торецка.

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский вскоре заявил, что украинские воины достигли успехов на флангах Бахмута.

Вечером, 24 мая, замминистра обороны Анна Маляр уточнила: в течение дня наблюдалось снижение интенсивности боев на флангах в пригороде Бахмута. Но это не значит, что враг слабеет, заметила она. Наоборот - враг пытается усилиться на флангах и делает ставку на артиллерийский огонь.

Украинские защитники контролируют некоторую часть района "Самолет" в юго-западной части города.

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