На Марьинском направлении многочисленные атаки противника отражены в районе города Марьинка.

Российские оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там произошло 26 боевых столкновений. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

Об этом речь идет в сводке Генштаба. Так, на Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки. Нанес авиационные удары возле Кисловки и Котляровки. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подвергся целый ряд населенных пунктов.

На Лиманском направлении враг вел наступательные действия в направлении Белогоровки, успеха не имел. Там же нанес авиаудар. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское и Белогоровка Луганской области и Торское, и Спорное в Донецкой области.

Видео дня

На Бахмутском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Хромового. Нанес авиаудары в районах Бахмута, Ивановского, Белой Горы, Озаряновки и Торецка.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Первомайского. Нанес авиационные удары в районах Новокалиново и Авдеевки.

На Марьинском направлении многочисленные атаки противника отражены в районе города Марьинка. Вражеским обстрелам подвергся также ряд населенных пунктов области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Пречистовки.

Ситуация в Бахмуте

Борьба за город продолжается уже давно, но оккупанты никак не могут его захватить. ВСУ там держат оборону. 23 мая секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что определенная часть Бахмута под контролем Вооруженных сил Украины. Но в ISW обратили внимание на то, что Генштаб впервые с декабря 2022 года не упомянул в вечерней сводке о ситуации в Бахмуте.

Вас также могут заинтересовать новости: