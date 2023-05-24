Нашим войскам удается понемногу продвигаться.

В течение дня наблюдается снижение интенсивности боев на флангах в пригороде Бахмута, сообщила в Telegram заместитель министра обороны Анна Маляр.

Но это не значит, что враг слабеет, заметила она. "Наоборот - враг пытается усилиться на флангах и делает ставку на артиллерийский огонь, осуществляя постоянные обстрелы", - уточнила Маляр.

Вместе с тем, нашим войскам удается понемногу продвигаться. "В городе Бахмут снижено количество вражеских штурмовых действий. Враг осуществляет замену подразделений", - указывает Маляр.

Видео дня

Украинские защитники контролируют некоторую часть района "Самолет" в юго-западной части города.

Ситуация в Бахмуте 24 мая - главное

Российские оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там произошло 26 боевых столкновений. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

На Бахмутском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Хромового. Нанес авиаудары в районах Бахмута, Ивановского, Белой Горы, Озаряновки и Торецка.

Вместе с тем, как отметил Институт изучения войны, в предыдущей сводке Генштаб впервые с декабря 2022-го умолчал о продвижении россиян в Бахмуте. Из этого аналитики сделали выводы, что у врага, вероятно, есть определенные успехи.

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский вскоре заявил, что украинские воины достигли успехов на флангах Бахмута, подробности он не стал уточнять.

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