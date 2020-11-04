На провокации врага ВСУ не отвечают - соблюдают перемирие.

Обстрелы со стороны боевиков в районе Авдеевской промзоны продолжаются, однако украинские бойцы на них не отвечают, потому что действует перемирие.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Впрочем, режим прекращения огня поддерживают далеко не все украинские военные.

"Какое может быть перемирие с захватчиками Украины?",- говорит боец с позывным "Псих", который защищает страну уже пять лет.

Читайте такжеОккупанты на Донбассе запускали беспилотник, его обезвредили бойцы ООС

Родной дом мужчины остался на оккупированной территории и его раздражает тот факт, что враг может едва ли не вплотную подходить к позициям ВСУ, а отогнать его можно только словами.

"Вчера двое проходило. Они не боятся, они знают, что мы не будем стрелять, а они подходят и все", - добавляет боец.

Что касается обстрелов, то в этом районе они чаще фиксируются вечером - из пулеметов и автоматов. Две недели назад там раздавался огонь из гранатомета - ранения получил украинский защитник.

"Сколько людей убито, границы все равно здесь остаются", - говорит военнослужащий ВСУ по кличке "Артист".

Война на Донбассе: новости ООС

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН