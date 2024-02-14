3-я бригада могла бы окопаться на территории промышленного коксохимического завода в северо-западной части города и выпрямив линию обороны с севера на юг.

В последние дни восточное командование Украины передислоцировало одну из своих лучших бригад, 3-ю штурмовую бригаду численностью 2000 человек, со своего полигона в Краматорске в Авдеевку.

В то же время, пишет Forbes, 3-я штурмовая, возможно, была единственным крупным украинским механизированным соединением, находившимся в резерве на востоке, и вводить бригаду в невыгодный бой во все более изолированных руинах Авдеевки, мягко говоря, рискованно.

Как отмечает издание, хотя Министерство обороны Украины в понедельник заявило, что все идет по плану, "но не ясно, является ли этот план разумным".

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"Однако 3-я бригада с ее БТР голландского производства, боевыми машинами М-2 американского производства и бронегрузовиками MaxxPro, а также — на данный момент — приличными запасами минометов и дронов-фугасов, не может просто занять позиции в тех же бункерах и траншеях которые ранее занимала 110-я бригада", - говорится в статье.

Аналитики отмечают, что в случае таких действий бригада бы добровольно себя заблокировала, поскольку российские силы вокруг Авдеевки продолжают, ценой больших затрат, пробираться в город с двух направлений.

"3-я бригада могла бы начать оборону Авдеевки, окопавшись на территории промышленного коксохимического завода в северо-западной части города и выпрямив линию обороны с севера на юг. Да, это означало бы отказ от восточной половины практически безжизненного города. С другой стороны, это может восстановить безопасные линии поставок", - считают аналитики.

Также они отмечают, что важной переменной в обороне Авдеевки является украинская крепость в бункерном комплексе "Зенит" на юг от Авдеевки, поскольку промышленная дорога, которую проложили россияне на севере Авдеевки, ведет на юго-восток к "Зениту" и теперь для снабжения бункерного комплекса могут потребоваться опасные поездки по пересеченной местности.

"Если украинцы сдадут восточную часть Авдеевки, сдадут ли они также "Зенит", одно из самых внушительных укреплений на востоке Украины? Мы должны скоро узнать", - пишет Forbes.

Выстоит ли Авдеевка - мнения экспертов

По мнению ветерана АТО Евгения Дикого, если не произойдет ни одного чуда, Украина в ближайшее время выйдет из Авдеевки. Он считает, что это решение будет принято после перерезания РФ последней дороги в город.

По мнению военного эксперта BILD Юлиана Репке, Авдеевка может упасть в ближайшие дни или недели. Он отметил, что положение становится критическим для украинских защитников.

Военный эксперт Роман Свитан, комментируя переброску 3-ей штурмовой бригады в Авдеевку, отметил, что без достаточного количества боеприпасов "ни одна бригада ничего не сделает". Свитан считает, что необходимо привлекать как минимум около трех бригад, а после – принимать решение "по определенным действиям по отсечению северной клешни".

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