Украина создает многополярные фронты, отметил Христо Грозев.

Украина начала реализацию новой стратегии против России, чтобы не допустить ее новых успехов.

Такое мнение высказал в интервью "Суспільному" журналист издания The Insider Христо Грозев, комментируя операцию Украины в Курской области и информацию СМИ о ликвидации боевиков ПВК "Вагнер" в Мали.

"То, что произошло в Мали, - это, очевидно, новая стратегия украинской разведки. Создание многополярных фронтов так, чтобы Россия не могла удержать успехи ни на одном из них однозначно. И то, что РФ сейчас приходится возвращать людей из Африки, это означает, что создается хаос для них. И потеря доверия к ним диктаторов Африки. И это очень важно", - сказал Грозев. Видео дня

Как сообщал УНИАН, в июле в Мали повстанцы-туареги разгромили десятки солдат хунты и наемников российской частной военной компании "Вагнер".

Переходное правительство Республики Мали заявило, что разрывает дипломатические отношения с Украиной, обвинив страну в поддержке международного терроризма. Украина при этом отвергла обвинения. В частности, в МИДе напомнили, что именно Украина в ХХ веке, будучи одним из основателей Организации Объединенных Наций, активно поддерживала право народов Африки на независимость и деколонизацию, в том числе и Республики Мали.

Также представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии Financial Times опроверг информацию о причастности украинской разведки к разгрому ЧВК "Вагнер".

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