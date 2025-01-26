Пехотинец поделился, что иногда бойцам приходилось собирать крошки с земли.

23-летний пехотинец по имени Владислав с позывным "Бешкетник" из 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" вместе с побратимами более 80 дней пробыли в окружении в Клещеевке Донецкой области. Им приходилось не только выживать без еды и воды, но и отбиваться от российских оккупантов.

Об этом военный рассказал в интервью "Радио Свобода".

"Мне сказали: топай на позиции, потому что некому. Мы пошли на позицию в Клещеевку, возле церкви. Это обычный бетонный погреб. Когда мы зашли туда, то заметили, как на позиции остался один из наших побратимов, он лежал. Он был настолько худой и обессиленный, что у него видно было кости и позвоночник", - поделился "Бешкетник".

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Владислав вспомнил, как в первые дни новоприбывшие на позицию бойцы пытались откормить обессиленного военного. Вскоре проблемы начали возникать уже у них.

"Воды с самого начала не хватало. Когда мы еще только выходили на позицию, нам запаковали много воды, впрочем, пока мы шли, то по дороге встречали ребят, у которых тоже не хватало воды и раздавали им, потому что понимаем, как это нужно. Так мы дошли до своей позиции только с одной бутылкой воды", - добавил военный.

Владислав рассказал, что спустя некоторое время он начал рисовать на стене в подвале отметки, чтобы знать, сколько дней вместе с побратимами они находятся на позиции.

"Где-то на вторую неделю воды уже не было вообще. Во рту пересохло. Думаем, что нужно уже что-то делать. Приходилось пить "морсик" - достал бутылку, отвернулся, помочился. Оно остыло - выпил", - отметил "Бешкетник".

Владислав объяснил, что обычно воду, еду и боеприпасы для военных доставляли дроны. Тем не менее тогда сильный ветер не позволил беспилотникам подлететь к ним.

"Нам командование сказало не выходить из укрытия, чтобы лишний раз не выдавать себя. Пить хотелось настолько, что встаешь, а тебя аж качает. Хотелось есть. С ума сходили от того, что не было еды и воды. Крыша ехала моментально", - вспомнил боец.

"Бешкетник" рассказал, что однажды у них пропала связь. Он подчеркнул, что некоторое время жажда и голод настолько сильно мучали его, что он вылезал из укрытия без бронежилета и каски в поисках воды и еды. Однажды ему с побратимами удалось найти колодец, из которого они набирали воду касками.

Владислав добавил, что из-за таких вылазок россияне обнаружили позицию защитников. Вскоре оккупанты начали атаковать украинских военных дронами, минометами и артиллерией, а также травили газом.

"Сначала нам разбили погреб, а потом нас начали забрасывать газами. Забрасывали так, что даже противогаз не помогал. Газ был настолько густой, что противогаз не помогал, все печет, дышать не можешь. Единственное, что спасало, что я понял - не надо паниковать, а дышать спокойно. Когда дышал спокойно - происходила какая-то фильтрация. После газа бросают гранату. И так: газ - граната, газ - граната. Так, чтобы мы вылезли оттуда", - описал боец тактику оккупантов.

Владислав отметил, что в некоторые дни еды не было совсем. По его словам, бойцам приходилось собирать крошки с земли.

"На позиции ты ценишь то, что у тебя есть. Ценишь ту баночку тушенки, обдуваешь, жуешь. Сидели голодные. И когда тебе сбрасывают еду - ты просто на седьмом небе от счастья. Я там научился готовить есть: нам сбрасывали пюрешки, "Мивину", галеты. И вот когда ты "Мивину" с галетами смешиваешь - это было самое вкусное. Когда была тушенка - это вообще рай! Тогда очень сильно похудели. Я весил где-то 50 килограммов, хотя мой вес где-то 74-76 килограммов", - вспомнил пехотинец.

Война в Украине - важные новости

Ранее представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов заявил, что Силы обороны не потеряли контроль над поселком Великая Новоселка. Украинские военные держат позиции в населенном пункте, об окружении речь пока не идет.

Кроме того, представитель пресс-службы 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Андрей Полухин рассказал, что возле города Часов Яр в Донецкой области против ВСУ воюют подразделения российского спецотряда "Ахмат", в который вошли бывшие "вагнеровцы", а также боевики формирования "Русич". По словам военного, в этом районе против ВСУ воюют бойцы, которые прошли интенсивную подготовку.

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