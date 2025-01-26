Украинские военные держат позиции в населенном пункте, об окружении речь пока не идет.

Россияне объявили о полном захвате поселка Великая Новоселка в Донецкой области. Однако бой за населенный пункт на самом деле продолжается, заявил в эфире телемарафона представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.

"Там идет бой, там еще есть украинские войска и позиции. Они уничтожают россиян и российскую технику. Уточнять, где они там, я не могу, потому что это поставит под угрозу операцию... Могу сказать только, что бой там сейчас продолжается", - заверил военный.

Трегубов также опроверг информацию, распространенную россиянами, о том, что украинские войска якобы оказались в окружении в Великой Новоселке.

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"Согласно моей информации, украинские войска в окружении не находятся. Это удалось предотвратить", - сообщил представитель "Хортицы".

Ситуация на фронте: последние новости

Как писал УНИАН, самым горячим участком фронта остается Покровское направление. Сейчас противник пытается выйти на дорогу Покровск-Мирноград, чтобы окружить Покровск с трех сторон. Военный аналитик Алексей Гетьман охарактеризовал ситуацию как "ползучую оккупацию".

Также мы рассказывали, что продолжается операция украинских Сил обороны в Курской области. Несмотря на огромное давление, россияне не могут достичь здесь значительных успехов.