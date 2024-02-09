Во время наступления на позиции военные РФ расстреляли одного безоружного пленного, который выходил к ним с поднятыми руками, в другого – бросили гранату.

Во время боев возле Клещеевки российские оккупанты убили двух украинских военнопленных.

"9 февраля 2024 года в медиа было распространено видео расстрела украинских защитников представителями ВС РФ во время захвата наших позиций вблизи с. Клещеевки Бахмутского района. На видео с вражеского дрона зафиксировано, что, вероятно, командир одного из подразделений армии государства-агрессора во время штурма окопов ВСУ отдает приказ не брать противника в плен. Во время наступления на позиции военные РФ расстреляли одного безоружного пленного, который выходил к ним с поднятыми руками. И убили второго, бросив гранату в блиндаж", - информируют в офисе Генерального прокурора.

В ОГПУ отмечают, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Видео дня

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

РФ издевается и убивает пленных военных украинцев

Россия не соблюдает законы войны во время боевых действий в Украине. Еще в начале 2023 года общество шокировала история, как военные РФ расстреляли украинского снайпера Александра Мациевского, который перед смертью заявил оккупантам в лицо: "Слава Украине", и стал частью истории украинской несокрушимости.

В декабре 2023 года российские военные во время боевого столкновения с Силами обороны Украины вблизи населенного пункта Работино расстреляли украинских военных. Запорожская областная прокуратуру открыла уголовное производство по данному факту. По данным следствия, оккупанты сначала взяли в плен трех украинских военных, а через час расстреляли их. Видео казни наших бойцов было распространено в интернете.

Также в марте прошлого года в Сети появилось видео расстрела украинского военного, попавшего в плен к оккупантам. На опубликованных кадрах было видно, что защитник Украины безоружен.

Еще раньше, в июле 2022 года, российские пропагандисты выложили в соцсетях видео жестокого убийства украинского военнопленного. На зафиксировано, как российский оккупант отрезал гениталии украинскому воину, после чего нашего защитника убили выстрелом в голову. Личность палача в соцсетях оперативно установили. В офисе президента заверили, что преступника накажут.

Вас также могут заинтересовать новости: