По словам военного, в этом районе с ВСУ воюют бойцы, которые прошли интенсивную подготовку.

Возле города Часов Яр в Донецкой области против ВСУ воюют подразделения российского спецотряда "Ахмат", в который вошли бывшие "вагнеровцы", а также боевики формирования "Русич", сообщил представитель пресс-службы 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Андрей Полухин в эфире Суспільне новини.

По его словам, в этом районе воюют подготовленные бойцы, которые прошли интенсивную подготовку и готовы к действиям, как в городской местности, так и в полях, - это 98-я российская воздушно-десантная дивизия.

"Это люди, которые учатся штурмовать, учатся брать рубежи. Также они усиливаются другими подразделениями", - отметил Полухин.

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Он отметил, что, по последней информации, усиливаются они подразделением "Ахмат", в которое вошли бывшие члены ЧВК "Вагнера", а также добровольческое формирование "Русич".

Ситуация в районе Часового Яра представитель пресс-службы назвал "сложной". Он говорит, что российские военные штурмуют украинские позиции, применяя тактику малых групп и лобовые атаки.

В то же время, отметил, недавно удалось взять в плен нескольких российских десантников, которые слишком близко подошли к украинским позициям.

Ситуация в Донецкой области: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, выход украинских военных из Торецка уже идет по дням. Так считает военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. Он заявил, что "Торецк мы теряем".

Что касается Покровска, то "не все так плохо", утверждает военный аналитик Алексей Гетьман. Он отметил, что определенные продвижения у врага есть, боевые действия продолжаются, но "каких-то существенных успехов у россиян за последние по крайней мере несколько суток не было".

По последней информации аналитиков DeepState, российские войска оккупировали Времовку и продвинулись в Большой Новоселке, Торецке, Котлино, у Надиевки, Петропавловки и Котлино.

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