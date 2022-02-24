В Нацгвардии рассказали, как украинцы героически отражали атаку россиян в Гостомеле.

Украинские нацгвардейцы героически отбивали атаку россиян в Гостомеле. Удалось уничтожить больше взвода противника.

Об этом сообщил Харитон Старский, пресс-офицер бригады быстрого реагирования Нацгвардии.

По его словам, для сил Нацгвардии был нелегкий день.

"В Гостомеле на данный момент находится до одного батальона адичалых (прилетела штурмовая авиация, также 34 вертолета, из них мы точно сбили три, по другим данным пять). Мы забрали флаг и отошли с минимальными потерями, когда закончились ПЗРК и БК для С/у. Противодействовать "сушкам" и "аллигаторам" стрелковухой было нереально", - отметил он.

Старский заметил, что на этот миг ударная мощь бригады сдерживает врага в другом месте, поэтому по вертолетам отработали минимальными силами.

"Преимущественно свирепствовали обычные украинские срочники из батальона обеспечения. Недаром подготовили их в лучших традициях Гостомеля. По моим подсчетам в ходе боя уничтожили больше взвода русских. Гвардейцы настоящие воины, все яростно сегодня повоевали и сразятся до победы без проволочек. Гостомель обязательно отвоюем", - заявил он.

Ранее сообщалось, что 20 вертолетов КА-52 и Ми-8 Российской Федерации высадили десант на аэродроме Гостомель. Велся бой.

Президент Зеленский сообщал, что вражеский десант в Гостомеле блокируют. Войска получили приказ на уничтожение. Впоследствии сообщалось, что россияне взяли аэропорт, но ВСУ отбили десант противника.

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