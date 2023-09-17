В частности, в село вошли бойцы бригады "Лють" и другие силы обороны.

Украинские защитники и защитницы освободили от российских захватчиков населенный пункт Клещиевка в Донецкой области.

"Клещиевка наша! Бойцы бригады "Лють" вместе с побратимами из сил обороны вернули украинский флаг над освобожденной Клещиевкой", - сообщили в бригаде.

Отмечается, что работа по освобождению украинских земель от российских оккупантов продолжается.

Освобождение Клищиевки журналистам также подтвердил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

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Как сообщал УНИАН, на протяжении последних недель украинские военные имеют определенные успехи под Бахмутом. В частности, несколько дней назад ВСУ провели удачный штурм и освободили Андреевку.

Впоследствии Генштаб неоднократно сообщал о том, что украинские бойцы оттесняют россиян из Клещиевки и имеют там успехи.

8 сентября майор ВСУ, заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин сообщил, что в районе Бахмута украинские военные выжимают россиян из Клещиевки и более половины населенного пункта уже под контролем Сил обороны.

Сегодня, 17 сентября, в соцсетях начали распространяться сообщения об окончательном освобождении населенного пункта. В частности, руководитель Офиса президента Андрей Ермак опубликовал фото бойцов штурмовых бригад "Лють" и "Цунами", которые держат украинский флаг на фоне храма, который вероятно расположен в Клещиевке.

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