Жителей оккупированной части Луганской области лишат света и связи.

Пророссийские боевики предупредили жителей отдельных районов Луганской области о блэкауте. На два дня людей лишат света и связи.

Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

С 8 по 10 октября текущего года местные жители могут остаться без связи из-за масштабного отключения электроэнергии. Причиной блэкаута стал ремонт высоковольтной линии "Шахты-Победа", которая является основным источником электроэнергии в ОРДЛО. Боевики планируют проводить работы с 19:00 8 октября до 10:00 10 октября.

Читайте такжеОккупанты на Донбассе скрыто готовятся к активизации обстрелов - разведкаВ указанный период на оккупированной части Луганской области электричество будет подаваться только на социально-важные объекты, среди которых больницы, насосные станции, крупные супермаркеты, стратегические предприятия и подобное.

Кроме того, оккупанты предупредили об изменениях работы пропускных пунктов.

Как ранее сообщал УНИАН, журналист, представитель Украины в ТКГ Денис Казанский показал красноречивое фото из пригорода Донецка, на котором ярко видно нынешнюю обстановку в ОРДЛО. До этого журналист рассказал, что боевики устроили в оккупированном Донецке новый "апокалипсис".

Автор: Анастасия Горбачева