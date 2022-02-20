С направления населенного пункта Веселая Гора оккупанты обстреляли позиции ВСУ в направлении Счастья.

В результате обстрела в зоне ООС был уничтожен автомобиль украинской стороны Совместного центра координации и контроля прекращения огня (СЦКК).

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

"20 февраля с направления населенного пункта Веселая Гора российско-оккупационными войсками было осуществлено обстрел позиций Вооруженных сил Украины в направлении населенного пункта Счастье с применением миномета калибра 120 мм, станкового противотанкового гранатомета СПГ-9 (6 выстрелов), станкового автоматического гранатомета АГС-17 (30 выстрелов), крупнокалиберного пулемета (10 очередей)", - говорится в сообщении.

В результате этого обстрела был уничтожен автомобиль марки Зил-131 украинской стороны Совместного центра координации и контроля прекращения огня.

Отмечается, что подразделения Объединенных сил держат ситуацию под контролем и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ.

Обстрелы на Донбассе - что известно

За минувшие сутки, 19 февраля, поддерживаемые Россией боевики совершили 136 обстрелов на Донбассе. Из них 116-с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия.

Двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения несовместимые с жизнью. Четверо военнослужащих получили ранения различной степени тяжести, один военнослужащий получил боевую травму.

В то же время вдоль границ Украины Россия сконцентрировала по меньшей мере 150 тысяч военных и технику.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный официально заявил, что российские кадровые военные и спецслужбы готовят террористические акты на оккупированных территориях Донбасса, чтобы ввести в Украину Вооруженные Силы РФ под видом "миротворцев".

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