Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья обоих удовлетворительное.

17 сентября двое украинских бойцов получили огнестрельные осколочные ранения на Донбассе в результате атаки БПЛА боевиков типа "Орлан-10", который пересек линию разграничения.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья обоих удовлетворительное.

За прошедшие сутки российские оккупанты семь раз нарушали режим прекращения огня.

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В направлении Павлополя российские наемники дважды совершили многочисленные обстрелы позиций украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Возле Катериновки враг вел огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В направлении Зайцевого оккупанты открыли огонь из гранатометов различных систем и осуществили дистанционное минирование участка местности противопехотными минами ПОМ-2.

"На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК", - говорится в сводке.

По состоянию на 7:00 утра, 18 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения Операции объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

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Автор: Яна Ставская