Половина поселка осталась без электричества.

Российские оккупационные войска обстреляли из тяжелого артиллерийского вооружения Станицу Луганскую.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Операции объединенных сил в социальной сети Facebook.

"С особым цинизмом российские оккупационные войска осуществили обстрел населенного пункта Станица Луганская в Луганской области. В результате применения террористами тяжелого артиллерийского вооружения снаряды попали в здание детского сада", - говорится в сообщении.

"По предварительным данным, двое гражданских лиц получили контузии", - отметили в ООС.

Также сказано, что повреждения получила и коммунальная инфраструктура – половина населенного пункта осталась без электропитания.

Военнослужащие операции Объединенных сил оперативно эвакуировали мирных жителей в укрытие.

Отметим, в 2019 году Станица Луганская стала одним из участков, откуда отвели военную технику в результате договоренностей в Минске. В настоящее время там располагается пеший пункт пропуска через линию разграничения.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина понимает все риски и максимально готовится к вероятной эскалации со стороны РФ.