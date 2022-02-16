Глава государства подчеркнул, что украинские военные "охраняют каждого гражданина нашей страны очень отважно".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина понимает все риски и максимально готовится к вероятной эскалации со стороны РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал в эфире общенационального телемарафона "UAРазом" во время прямого включения из Мариуполя.

"Это мое личное обязательство - очень прямо, правдиво и честно говорить со своим народом. Так давайте. Мы понимаем все риски. Главное, чтобы враг видел в моих глазах уверенность, спокойствие, потому что за моей спиной именно те люди - наши военные - это наша гордость, наша мощь", - подчеркнул президент.

В этот момент позади Зеленского в прямом смысле сидели военнослужащие.

Глава государства подчеркнул, что украинские военные "охраняют каждого гражданина нашей страны очень отважно".

"И они будут это делать и дальше и защищать наши границы. Самое главное, как мы к этому готовы. Мы максимально готовимся, поэтому спасибо и нашим дипломатам", - сказал он.

Зеленский отметил, что важно, чтобы высокий уровень украинской армии увидели те, кто "не собирается, а даже просто думает о том, чтобы пойти в наступление на независимую Украину".

Он добавил, что сегодня имел подробный доклад от правоохранителей и военных относительно того, как страна будет действовать в случае эскалации.

Как сообщал УНИАН, в Украине сегодня, 16 февраля впервые отмечают новый государственный праздник – День единения.

На общенациональных каналах в течение дня проходит Всеукраинский телемарафон.